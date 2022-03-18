Ulaşım zammı hayata geçerse vay vatandaşın haline! 430 lira olan aylık abonman mavi kart 860 liraya yükselecek

İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı.

"YÜZDE 50'NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Dün de İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'ye "Toplu ulaşıma yeni zam yapılacak mı?" sorusu yöneltildi. Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ZAM GELİRSE SON BİLET FİYATLARI NE OLACAK?

Vatandaşları kara kara düşündüren bu açıklama sonrası yüzde 50 zam yapıldığı taktirde toplu ulaşımda bilet ücretlerinin ne kadar olacağı merak edildi. Yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam: 10,96 TL

İstanbul Kart Öğrenci: 5,34 TL

İstanbul Kart Sosyal: 7,84 TL

Mavi Kart tam aylık: 860 TL

Mavi Kart öğrenci aylık: 156 TL

Mavi Kart sosyal aylık: 534 TL

Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak.

Şu an geçerli olan bilet fiyatları ise şu şekilde:

ULAŞIMI DURDURMAKLA TEHDİT ETTİ

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, UKOME'ye ay sonunda zam talebiyle gideceklerini ve zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.