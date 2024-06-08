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ULAK Haberleşme AŞ, milli haberleşme sistemi SD-WAN'ın kurulumlarına hız veriyor

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ULAK Haberleşme AŞ tarafından geliştirilen milli haberleşme sistemi SD-WAN'ın kurulumları hız kazanıyor. SD-WAN çözümü, geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla geliştirildi. Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olan uMAYA ürün ailesi sayesinde kurum ve kuruluşlar, ağ yönetimini merkezi hale getirerek maliyetlerini düşürüyor ve performanslarını artırıyor.

ULAK Haberleşme AŞ tarafından geliştirilerek kamu ve askeri kurumlar, servis sağlayıcıları ve özel iletişim altyapılarının hizmetine sunulan milli haberleşme sistemi SD-WAN'ın (Software Defined Wide Area Networking) kurulumlarına hız verildi.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, SD-WAN çözümü, geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla geliştirildi. "uMAYA" ürün ailesinin bileşeni olarak Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü unvanını taşıyan sistem sayesinde kurum ve kuruluşlar, ağ yönetimini merkezi hale getirerek maliyetlerini düşürüyor ve performanslarını artırıyor.

Farklı bağlantı türlerini destekleyerek esneklik sağlayan bu teknoloji, trafiği optimize ederek uygulama performansını iyileştiriyor. Ayrıca, güvenlik özellikleriyle ağ güvenliğini artıran sistem, kesintilere karşı iş sürekliliğini sağlıyor. Böylece, çoklu şube yapıları ve uzaktan çalışma gibi modern iş gereksinimleri etkin şekilde karşılanabiliyor.

Proje, merkezi yönetim, ağ soyutlama, ağ otomasyonu ve artırılmış siber güvenlik gibi kullanıcıları doğrudan etkileyen fonksiyonları içeriyor.

Kritik verilere milli şifreleme

Projenin hedefleri arasında uç noktaların hızlı ve basit şekilde devreye alınması, merkezi kontrol ve erişim sağlanması, gelişmiş ağ fonksiyonları sanallaştırması sayesinde şebekede bütüncül siber güvenlik altyapısının oluşturulması ve hibrit iletişim için altyapı sağlanması yer alıyor.

Şebekelerde taşınan kritik veriler, yüksek güvenlikli ve milli şifreleme algoritmalarıyla güvence altına alınıyor.

SD-WAN çözümü, ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması, yazılım tabanlı müşteri uç cihaz yönetimi, fiziksel alt katman üzerinde çalışan sanal üst katman şebeke, IPsec tünelleme ile güvenli veri iletimi ve farklı overlay tüneller üzerinden yazılım tabanlı trafik yönetimi gibi birçok ileri teknolojiyi barındırıyor.

Kurulumları artıyor

İlk ticari satışı 2019'da gerçekleştirilen SD-WAN, kamu kurumları, askeri kurumlar, servis sağlayıcılar ve özel iletişim altyapıları gibi farklı kullanıcı gruplarına hizmet veriyor.

Ülke genelinde binlerce noktada devreye alınan sisteme talebin artması, kurulumlara da yansıdı. Bu teknolojinin saha kurulumları, bu yıl bugüne kadar 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 50 arttı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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