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ULAK Haberleşme AŞ ile Düzce Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İşbirliği Yapacak

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ULAK Haberleşme AŞ, Düzce Üniversitesi ile gelecek nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. İki kurum arasındaki işbirliği, eğitimsel, bilimsel ve teknolojik olarak bağlantı kurarak haberleşme teknolojileri ekosisteminde önemli etki yaratmayı hedefliyor.

ULAK Haberleşme AŞ ile Düzce Üniversitesi, "gelecek nesil haberleşme teknolojileri" için birlikte çalışacak.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, haberleşme teknolojileri alanında öncü çalışmalarıyla ülkenin her köşesinde yerli ve milli çözümlerini konumlandıran şirket, Düzce Üniversitesi ile "gelecek nesil haberleşme teknolojileri"nin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Haberleşme teknolojileri alanında sanayi-akademi işbirliğinin güçlendirilmesi ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Akademik işbirlikleri sayesinde, inovasyon ve yerli çözümler konusunda ülkedeki çalışmaların daha ileriye taşınması öngörülüyor.

Eğitimsel, bilimsel ve teknolojik olarak öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bağlantı kurulacak işbirliğinin, her iki kurumun geleceğe yönelik vizyonu ve inovasyon odaklı çalışmaları birleştirerek, haberleşme teknolojileri ekosisteminde önemli etki yaratması bekleniyor.

ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi söz konusu işbirliğiyle, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek. Bu hizmetler, haberleşme teknolojileri alanında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek.

İki kurum akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan ortak çalışmalar yürütecek, yenilikçi çözümler üretmeye ve sektördeki gelişmeleri hızlandırmaya katkıda bulunacak. Aynı zamanda öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bilgi alışverişi ve ortak projelere yönelik çalışmalar teşvik edilecek. Böylece genç yeteneklerin gelişimi desteklenecek ve akademik çalışmalar hız kazanacak.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve akademisyenlerin katıldığı işbirliği protokolün imzalanmasının ardından geleceğe dair beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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