Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı - Haberler

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Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen geminin dün Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen geminin dün Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından ülkemizden tedarik edilen ilk gıda yardımı ile yüklenen gemi dün Karasu limanımızdan Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Köstence limanına hareket etti. Söz konusu yardım programı Karasu'dan düzenli olarak devam edecektir."

AA / Enes Duran - Ekonomi

Birleşmiş Milletler, Denizcilik, Ukrayna, Gemi, Ekonomi, Haberler

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