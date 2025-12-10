Haberler

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Avrupa, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımın yokluğunu telafi edemiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün analizine göre, Ukrayna'nın savaş sonrası Batılı ülkelerden aldığı yeni yardım tahsisatı düşüşte. Avrupa, ABD'nin sağladığı yardımlardaki kaybı telafi edemiyor ve 2025 yılında Ukrayna'ya yapılan yardımların en düşük seviyeye inmesi bekleniyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün (IfW) analizinde, Ukrayna'nın 2022'de Rusya ile savaşın başlamasından beri Batılı ülkelerden en düşük yeni yardım tahsisatıyla karşı karşıya bulunduğu ve Avrupa'nın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımın yokluğunu telafi edemediği belirtildi.

IfW analizinde, eylül ve ekim aylarında Avrupa'nın, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yaklaşık 4,2 milyar avro askeri yardım sağladığı belirtilerek, bu miktarın ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin sağladığı yardımın kaybını telafi etmek için çok yetersiz kaldığı değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'ya 2022'den 2024'e kadar yıllık tahsisatlar ortalama 41,6 milyar avro iken, 2025'te şu ana kadar sadece 32,5 milyar avro ödeme yapıIdığı, Kiev'e sağlanan yardımda Avrupa ülkeleri içinde de önemli farklar oluştuğu ifade edildi.

Analizde, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın bu yıl askeri yardımlarını önemli ölçüde artırdığı ancak GSYH'ye göre ölçüldüğünde bu ülkelerin katkılarının, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in katkılarının oldukça gerisinde kaldığı belirtildi.

Enstitünün analizinde, "İtalya ve İspanya ile arasındaki fark daha da çarpıcıydı. Bu ülkeler 2025 yılında askeri yardımlarını hiç artırmadılar. İtalya, 2022-2024 yıllarına kıyasla zaten düşük olan tahsisatlarını yüzde 15 azalttı, İspanya ise hiçbir yeni askeri katkı yapmadı. Bu düşük katılım, Avrupa'nın genel tepkisini önemli ölçüde zayıflatıyor." ifadesi kullanıldı.

IfW araştırmacısı Prof. Dr. Christoph Trebesch, "Son dönemdeki yavaşlama, Avrupa'nın 2025'te ABD'nin askeri yardımının yokluğunu tamamen telafi etmesini zorlaştırıyor. Bu yavaşlama kalan aylarda da devam ederse, 2025 yılı 2022'de tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana Ukrayna'ya ayrılan yeni yardımların en düşük seviyede olduğu yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title