Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Avrupa, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımın yokluğunu telafi edemiyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün (IfW) analizinde, Ukrayna'nın 2022'de Rusya ile savaşın başlamasından beri Batılı ülkelerden en düşük yeni yardım tahsisatıyla karşı karşıya bulunduğu ve Avrupa'nın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımın yokluğunu telafi edemediği belirtildi.

IfW analizinde, eylül ve ekim aylarında Avrupa'nın, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yaklaşık 4,2 milyar avro askeri yardım sağladığı belirtilerek, bu miktarın ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin sağladığı yardımın kaybını telafi etmek için çok yetersiz kaldığı değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'ya 2022'den 2024'e kadar yıllık tahsisatlar ortalama 41,6 milyar avro iken, 2025'te şu ana kadar sadece 32,5 milyar avro ödeme yapıIdığı, Kiev'e sağlanan yardımda Avrupa ülkeleri içinde de önemli farklar oluştuğu ifade edildi.

Analizde, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın bu yıl askeri yardımlarını önemli ölçüde artırdığı ancak GSYH'ye göre ölçüldüğünde bu ülkelerin katkılarının, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in katkılarının oldukça gerisinde kaldığı belirtildi.

Enstitünün analizinde, "İtalya ve İspanya ile arasındaki fark daha da çarpıcıydı. Bu ülkeler 2025 yılında askeri yardımlarını hiç artırmadılar. İtalya, 2022-2024 yıllarına kıyasla zaten düşük olan tahsisatlarını yüzde 15 azalttı, İspanya ise hiçbir yeni askeri katkı yapmadı. Bu düşük katılım, Avrupa'nın genel tepkisini önemli ölçüde zayıflatıyor." ifadesi kullanıldı.

IfW araştırmacısı Prof. Dr. Christoph Trebesch, "Son dönemdeki yavaşlama, Avrupa'nın 2025'te ABD'nin askeri yardımının yokluğunu tamamen telafi etmesini zorlaştırıyor. Bu yavaşlama kalan aylarda da devam ederse, 2025 yılı 2022'de tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana Ukrayna'ya ayrılan yeni yardımların en düşük seviyede olduğu yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.