Ukrayna ve Polonya Tahıl İhracatı Konusunu Görüştü

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ve Polonyalı mevkidaşı Robert Telus, Ukrayna'nın tahıl ihracatı konusunu ele aldı. Taraflar, tahıl anlaşmazlığını çözme önerisi hakkında görüş alışverişinde bulundu ve çözüm bulma konusunda mutabık kaldı.

KİEV, 22 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ve Polonyalı mevkidaşı Robert Telus bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'nın tahıl ihracatı konusunu ele aldı.

Ukrayna hükümeti basın servisinin Perşembe günü bildirdiğine göre bakanlar, Ukrayna'nın iki taraf arasındaki tahıl anlaşmazlığını çözme önerisi hakkında görüş alışverişinde bulundu ve her iki ülkenin çıkarlarını da dikkate alacak bir çözüm bulma konusunda mutabık kaldı. Taraflar ayrıca, Polonya tarafının Ukrayna'nın ihracat planını incelemesi ve kendi önerilerini hazırlaması konusunda görüş birliğine vardı.

İki taraf arasında bir sonraki görüşme turunun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Devlete ait haber ajansı Ukrinform'un günün erken saatlerinde aktardığına göre Ukrayna ve Slovakya, Slovakya'nın uyguladığı ihracat yasağını uzatması yerine Ukrayna'nın tarım ürünlerine yönelik bir ruhsat sistemi kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, Avrupa Komisyonu'nun 15 Eylül'den itibaren yasağı kaldırma kararına rağmen, geçen hafta Ukrayna'nın tahıl ürünlerine yönelik ambargoyu sürdüreceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'e göre Ukrayna, komşu AB üyesi ülkelerdeki piyasalarda herhangi bir bozulma yaşanmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla dört grup tarımsal ürünün ihracatının kontrolüne yönelik eylem planını Avrupa Komisyonu'na sundu.