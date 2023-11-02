Ukrayna, Tarım İhracatına Yeni Kurallar Getirdi

Ukrayna hükümeti, tarım ihracatına yönelik yeni kurallar getirdi. Yeni kurallar, vergi borcu olmayan ve iflas mahkemesi prosedürlerine dahil olmayan şirketlerin kaydedilmesini öngörüyor.

KİEV, 2 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti, Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere tarım ihracatına yönelik yeni kurallar getirdi.

Hükümetin internet sitesinde yayımlanan karara göre, yurtdışına belirli gıda maddeleri satan Ukraynalı şirketlerin tarım ihracatçısı olarak devlet kurumlarına kayıt yaptırmalarını öngören bir madde de bu kurallar arasında yer alıyor.

Yükümlülükler buğday, mısır, arpa, yağlı tohumlar ve diğer bazı ürünlerin ihracatçıları için geçerli olacak.

Yeni kurallara göre, yalnızca vergi borcu olmayan ve iflas mahkemesi prosedürlerine dahil olmayan şirketler onaylanmış gıda ihracatçısı olarak kaydedilebilecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak kurallar, tarım ürünleri ihracatında yasa ihlallerinin önlenmesini amaçlıyor.

Ukrayna, 1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan 2022-2023 ticari yılında 67 milyon tondan fazla tahıl ve yağlı tohum ürünü ihraç etti.