Ukrayna Tahılı İstanbul Boğazı'ndan Geçerek Karadeniz'e Ulaştı

Ukrayna tahılını taşıyan 'Resilient Africa' isimli yük gemisi İstanbul Boğazı açıklarında demirledi. Gemiler, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına doğru yola çıkmıştı ve tahılın Afrika ve Asya pazarlarına götürüleceği belirtilmişti.

Ukrayna tahılını taşıyan ve "insani koridor" üzerinden Karadeniz'e ulaşan 'Resilient Africa' isimli yük gemisi İstanbul Boğazı açıklarında demirledi.

Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak, geçici "insani koridor"u kullanarak Karadeniz'e girip çıkan ilk gemi olan 'Resilient Africa' adlı yük gemisi, Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan üzerinden Türkiye karasularına girdi. Saat 12.25 sularında Sarıyer'de bulunan Kumköy açıklarına gelerek demir atan 76 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki ulaşan 'Resilient Africa' isimli yük gemisi daha sonra İstanbul Boğazından geçerek İsrail'e ulaşacak.

Ukrayna, geçtiğimiz ay tahıl anlaşmasından vazgeçerek, Ukrayna limanlarını fiili ablukaya alan Rusya'nın baskısını aşmak için Karadeniz'de "insani koridor" oluşturacağını duyurmuştu. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, iki kargo gemisinin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına doğru yola çıktığını kaydetmişti. Gemilere Afrika ve Asya pazarlarına götürülmek üzere tahıl yükleneceğini ifade eden Kubrakov, kargo gemilerinin oluşturulan geçici insani koridoru kullanan ilk gemiler olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan Ukrayna Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gemilerden biriyle Mısır ve İsrail'e buğday gönderileceği ifade edilmişti. - İSTANBUL