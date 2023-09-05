Ukrayna Tahıl Birliği, Mahsul Beklentilerini Yükseltti

Ukrayna Tahıl Birliği (UGA), ülkenin bu yılki mahsul hasadına ilişkin beklentilerini 80,5 milyon tona yükseltti. Elverişli hava koşulları ve beklenenden daha iyi mahsul verimi sonucu tahminde artış yaşandı.

KİEV, 5 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Tahıl Birliği (UGA) Pazartesi günü ülkenin bu yılki mahsul hasadına ilişkin beklentilerini 80,5 milyon tona yükseltti.

Tahmindeki artış, elverişli hava koşulları ve beklenenden daha iyi mahsul verimi sonucu oldu.

Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 76,8 milyon ton olarak tahmin edilen rakamın yükseltildiği ve Ukraynalı çiftçilerin 28 milyon ton mısır ve 22 milyon ton buğday hasat edeceği belirtildi.

UGA, 2023-2024 pazarlama yılında Ukrayna'dan yapılacak ihracatın potansiyel olarak yaklaşık 49 milyon tona ulaşabileceğini bildirdi.

Birliğe göre Ukrayna 2022 yılında 73,8 milyon ton tahıl ve yağlı tohum hasat etti.