Ukrayna Savunma Sanayi Forumu'nda 20 anlaşma imzalandı

Uluslararası Savunma Sanayi Forumu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 29 Eylül'de düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalı şirketlerin diğer şirketlerle 20 anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Üreticilerimiz forumda ortak şirketlerle 20 belge imzaladı. Anlaşmalar ve memorandumlar. Bu belgelerin her biri daha sonra yeni bir üretime ya da mevcut iş birliğinin geliştirilmesine dönüştü. Sonuç olarak, Savunma Sanayi Forumumuza 250'den fazla şirket katıldı ve bu forum türünün sadece ilk örneği. Aralarında onlarca Ukraynalı şirket de vardı. Ülkemiz dünyanın en önemli silah ve savunma sistemleri üreticilerinden biri haline gelecektir. Bu artık sadece bir istek ya da beklenti değil, halihazırda gerçekleşmekte olan bir potansiyeldir. Çalışmalarıyla Ukrayna için böyle sonuçlar doğuran herkese minnettarım" dedi.

"UKRAYNA EKONOMİSİNİN KİLİT BİLEŞENİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, forumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma sanayi, Ukrayna ekonomisinin gelişiminin kilit bileşenlerinden biridir. Forum çerçevesinde Ukrayna tarafı yabancı ortaklarla 20 belge imzaladı. Bunlar insansız hava aracı üretimi, zırhlı araç ve mühimmat onarımı ve üretimine ilişkin anlaşma ve memorandumlardır. İş birliği formatları arasında ortak üretim, teknoloji alışverişi ve bileşen tedariki yer alıyor. Ukrayna ile savunma iş birliği tüm tarafları güçlendiren eşit bir ortaklıktır. Ukrayna'da üretimin yerelleştirilmesi, çok çeşitli teknolojilerin, fikirlerin ve gerçek savaş koşullarında test edilmiş silahların alınmasını mümkün kılacaktır" ifadelerine yer verdi.