Ukrayna, Savunma Harcamaları Nedeniyle Dış Finansmana İhtiyaç Duyacak

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pyshnyy, ülkenin yüksek savunma harcamaları nedeniyle önümüzdeki yıl en az 37 milyar ABD doları tutarında dış finansmana ihtiyaç duyacağını söyledi. Pyshnyy, uluslararası destek ve yardımların önemli olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer yabancı ortaklarla işbirliğini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

KİEV, 28 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pyshnyy, Ukrayna'nın yüksek savunma harcamaları nedeniyle önümüzdeki yıl en az 37 milyar ABD doları tutarında dış finansmana ihtiyaç duyacağını söyledi.

Bankanın basın servisine göre Pyshnyy, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda makrofinansal istikrarın korunmasında uluslararası destek çok önemli bir unsur olmaya devam edecek" dedi.

Yetkili, Ukrayna'nın yardım alabilmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer yabancı ortaklarla işbirliğini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Pyshnyy, Ukrayna'nın bu yılın başından beri yaklaşık 27 milyar dolar tutarında uluslararası yardım aldığını, bu sayede ülkenin Haziran ayı sonunda dış rezervlerini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 39 milyar dolara çıkardığını belirtti.

Pyshnyy, Ukrayna'ya yönelik uluslararası yardımın bu yılın sonunda 42 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.