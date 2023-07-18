Ukrayna, Rusya olmadan tahıl ihracatı için görüşmeler yapıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Rusya olmadan tahıl ihracatını sürdürmek için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Kuleba, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından Ukrayna'nın küresel pazarlara tahılını ulaştırmanın önemli olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve başka ülkelerin Rusya olmadan tahıl ihracatını sürdürmek için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Kuleba, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına açıklamada bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaştırılmasının önem taşıdığına işaret eden Kuleba, bunun için "siyasi iradenin" gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Kuleba, bunun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Rusya, anlaşmadan çekildi. Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir. Tabii en büyük sorun, Rusya'nın tahıl taşıyan bir gemiyi vurma ihtimali. Tüm seçenekler görüşülüyor." ifadesini kullandı.

Mevcut durumun sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Kuleba, "Risk almak zorundayız ve Rusya olmadan da devam edebileceğimizi gösterebilmeliyiz." dedi.

Kuleba, bazı BM üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya silah verilmesinin savaşı tetiklediği düşüncesine ilişkin Ukrayna'ya silah verilmemesinin ülkenin savaşı kaybetmesi ve savunmasız kalması anlamına geleceğine işaret etti.