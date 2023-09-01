Ukrayna, Rusya ile yaşanan çatışmalara rağmen tarım ürünü ihracatını artırdı

Ukrayna, 2022-2023 pazarlama yılında 67,85 milyon ton tahıl ve yağlı tohum ürünü ihraç etti. Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Ukrayna'nın tarım ürünleri tedarikini sürdürmek için çaba gösterdiğini belirtti.

KİEV, 1 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya ile yaşanan çatışmalara rağmen 2022-2023 pazarlama yılında 67,85 milyon ton tahıl ve yağlı tohum ürünü ihraç etti.

Interfax- Ukrayna haber ajansının Perşembe günkü haberine göre, Ukrayna'nın Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Taras Kachka, "Ukrayna tam ölçekli savaş koşullarında bile küresel pazara tarım ürünleri tedarik etmeyi sürdürmek için elinden geleni yaptı" dedi.

Kachka, şu anda dünya genelinde yaklaşık 400 milyon insanın Ukrayna'nın tarımsal ihracatına bel bağlamış durumda olduğunu söyledi.

Kachka, Ukrayna'nın tahıl tedarik yollarında engelsiz seyrüsefer sağlamayı başarıp öngörülebilir ticaret koşulları oluşturarak, açlığa karşı küresel mücadeleye daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduğunu kaydetti.

Ukrayna, 2021-2022 pazarlama yılında (1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022) küresel pazara 22,2 milyar ABD doları değerinde 61,52 milyon ton tahıl ve yağlı tohum ürünü tedarik etmişti.