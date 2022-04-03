Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor
Xinhua - Ekonomi
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KİEV, 3 Nisan (Xinhua) — Ukrayna devlet başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine atıfta bulunarak, "Ukrayna devleti çatışmalara ayda yaklaşık 10 milyar dolar harcıyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre bu harcamaların finansman kaynakları arasında, Ukrayna'nın kendi vergi gelirleri ve Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından gelen yardımlar bulunuyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma […]
KİEV, 3 Nisan (Xinhua) — Ukrayna devlet başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine atıfta bulunarak, "Ukrayna devleti çatışmalara ayda yaklaşık 10 milyar dolar harcıyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre bu harcamaların finansman kaynakları arasında, Ukrayna'nın kendi vergi gelirleri ve Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından gelen yardımlar bulunuyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma 24 Şubat tarihinde başladı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Xinhua / Ekonomi