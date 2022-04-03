Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor

KİEV, 3 Nisan (Xinhua) — Ukrayna devlet başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine atıfta bulunarak, "Ukrayna devleti çatışmalara ayda yaklaşık 10 milyar dolar harcıyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre bu harcamaların finansman kaynakları arasında, Ukrayna'nın kendi vergi gelirleri ve Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından gelen yardımlar bulunuyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma 24 Şubat tarihinde başladı.

Xinhua / Ekonomi