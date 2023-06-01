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Ukrayna'nın Tahıl ve Yağlı Tohum İhracatında Üçte Bir Oranında Azalma Bekleniyor

Ukrayna'nın Tahıl ve Yağlı Tohum İhracatında Üçte Bir Oranında Azalma Bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Mykola Solsky, Ukrayna'nın toplam tahıl ve yağlı tohum ihracatının bu yıl üçte bir oranında azalmasının beklendiğini belirtti.

KİEV, 1 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Mykola Solsky, Ukrayna'nın toplam tahıl ve yağlı tohum ihracatının bu yıl üçte bir oranında azalmasının beklendiğini belirtti.

Tarım Politikaları ve Gıda Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre Solsky, Ukrayna'nın 2023 yılında yurtdışına yaklaşık 46 milyon ton tahıl ve yağlı tohum tedarik edeceğini söyledi.

Solsky, Ukrayna'nın sadece tahıl ihracatının bu yıl yüzde 40 azalacağını ifade etti.

Bakan, Ukrayna'nın gıda ihracında karşılaşılan başlıca güçlükler arasında Karadeniz tahıl koridorunun işleyişindeki aksamaları ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'dan tarımsal ürün ithal edilmesine getirilen kısıtlamaları sıraladı.

Ukrayna hükümeti, Mart ayında ülkenin tahıl ve yağlı tohum hasadının bu yıl yaklaşık yüzde 7 azalarak 65 milyon tona düşeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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