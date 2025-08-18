Ukrayna'nın Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne İHA Saldırısı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna'nın Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne düzenlediği İHA saldırısında bir binada kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna'nın, Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bir binada kısmen hasar oluştuğunu bildirdi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta gerçekleştiği aktarılan Smolensk NGS'ye yönelik saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'ya ait İHA'nın Smolensk NGS'ye ilerlerlerken düşürüldüğü belirtilen açıklamada, "İHA düşerken infilak etmiş ve birimin binasındaki birkaç pencerede hasara yol açmıştır. Kısmi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle santralin çalışmalarında aksama yaşanmadığı, bölgedeki radyasyon seviyesinin de normal düzeyde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, "Ukrayna tarafından Rusya'nın barışçıl nükleer tesislerine ya da yakınlarına yapılan sorumsuz saldırılar son derece tehlikeliyken, nükleer ve radyasyon güvenliği açısından riskler taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya NGS'ye de düzenli saldırılar gerçekleştirdiğine işaret edildi.

