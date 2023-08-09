Ukrayna-Moldova Sınırında Yeni Köprü İnşaatı Tamamlandı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna-Moldova sınırındaki Dinyester Nehri üzerinde yapılan yeni köprü inşaatının tamamlandığını ve ülkenin Moldova üzerinden yaptığı ihracatı artırmayı hedeflediğini açıkladı.

KİEV, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna- Moldova sınırındaki Dinyester Nehri üzerinde yeni köprü inşaatı tamamlandıktan sonra, ülkesinin Moldova üzerinden yaptığı ihracatı artırmayı hedeflediğini söyledi.

Hükümet basın servisi tarafından yapılan açıklamada Şmıgal'in, "Ukraynalı ihracatçılar böylece güneydoğu Avrupa'ya ulaşmak için elverişli bir yol bulmuş olacak ve mallarının ihracat hacmini artıracak" sözlerine yer verildi.

Şmıgal, Salı günü sabah saatlerinde Ukrayna hükümeti tarafından köprünün inşasına yeşil ışık yakıldığını ve köprünün Kiev ile Kişinev arasındaki ulaşım koridorunun kilit unsurlarından biri olacağını söyledi.

Tarım ürünleri ihracatının Ukrayna için önemini vurgulayan Şmıgal, Ocak-Temmuz döneminde ülkesinin yurtdışına 40 milyon tondan fazla gıda maddesi tedarik ettiğini belirtti.

Ukrayna ve Moldova, Dinyester Nehri üzerinde yapılan feribot seferlerinin yerini alacak olan köprünün inşası için Haziran ayında anlaşma imzalamıştı.

1.400 metre uzunluğundaki köprü iki şeritli olacak ve her iki tarafında da kaldırımlar bulunacak.