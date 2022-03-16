Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı - Haberler

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Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı

Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekletilen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni alarak Karadeniz'e hareket etti.

Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekletilen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni alarak Karadeniz'e hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni almasıyla Karadeniz'e seyre başladı.

Diğer gemilerin durumu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yakından takip ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gemiler limanlardan çıkış yapamamıştı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Karadeniz, Ukrayna, Gemi, Türk, Ekonomi, Haberler

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