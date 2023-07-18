Ukrayna, Kahovka HES'in Onarımına Yönelik Pilot Proje Onaylandı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin onarımına yönelik pilot projenin onaylandığını duyurdu. Proje 2 yıl sürecek ve ilk aşamada mühendislik yapıları tasarlanacak ve onarım için zemin hazırlanacak. İkinci aşama ise HES'in bulunduğu bölgelerin kurtarılmasından sonra başlayacak ve fiili inşaat çalışmalarını içerecek.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, geçen ay patlatılan Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) onarımına yönelik pilot projeye ilişkin kararın onaylandığını bildirdi.

Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin, Kahovka HES'in restorasyonuna yönelik pilot projeye ilişkin kararı onayladığını belirterek "Proje 2 yıl sürecek. İlk aşamada tüm mühendislik yapıları tasarlayacağız, onarım için gerekli zemini hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Şmıgal, ikinci aşamanın, HES'in bulunduğu bölgelerin kurtarılmasından sonra başlayacağını ve bu aşamanın fiili inşaat çalışmalarını içerdiğini aktardı.

"Ukrayna 45 ülkeye 33 milyon tondan fazla tarım ürünleri ihraç etmeyi başardı"

Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada, Ukrayna'nın, küresel gıda güvenliğinin garantörlerinden olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile yapılan anlaşma sayesinde tahıl girişiminin yaklaşık 1 yıl yürürlükte kaldığına işaret eden Şmıgal, "Bu süre zarfında Ukrayna 45 ülkeye 33 milyon tondan fazla tarım ürünleri ihraç etmeyi başardı. Şimdi Rusya bu girişimi engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Şmıgal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve BM Genel Sekreteri'ne resmi yazılar gönderdiğini hatırlatarak, üçlü formatta tahıl girişimini sürdürmeyi önerdiklerini, bunun milyonlarca insanı açlıktan kurtaracağını ve gıda güvenliğini sağlayacağını kaydetti.

Ukraynalı çiftçilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ikinci ürünlerini hasat ettiğine dikkati çeken Şmıgal, "Hasat 22 bölgede devam ediyor. Şu ana kadar 2 milyon tondan fazla tahıl hasat edildi." ifadesine yer verdi.

Şmıgal, hasadın büyük kısmının Mıkolayiv ve Odessa bölgelerinde yapıldığını aktardı.

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali, 6 Haziran'da vurulmuş, bölgedeki yerleşim yerleri sular altında kalmıştı.

Ukrayna ve Rusya patlama dolayısıyla birbirlerini suçlamıştı.