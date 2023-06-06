Ukrayna Ekonomi Bakanı: Kakhovka barajının yıkılması yeni bir gıda krizi tehdidi oluşturuyor

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, Kakhovka barajının yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, barajın yıkılmasının ülkenin güneyindeki sulama sistemlerinin yok olması anlamına geldiğini belirterek, bunun yeni bir gıda krizi tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, Kakhovka barajının yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, barajın yıkılmasının ülkenin güneyindeki sulama sistemlerinin yok olması anlamına geldiğini belirterek, bunun yeni bir gıda krizi tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Svyrydenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin önde gelen garantörlerinden biridir. Kakhovka Hidroelektrik Santralinin yıkılmasının sonuçlarından biri de Ukrayna'nın güneyindeki sulama sistemlerinin yok olmasıdır. Bu da dünyada bir başka gıda krizi tehdidi yaratmaktadır. Gezegen ölçeğindeki bu suçun ikinci sonucu ise Karadeniz'in kuzeyindeki ekosistemlerin yok olmasıdır. Dünya kamuoyunun Rusya'nın anlaşma yapılamayacak bir terörist devlet olduğuna dair daha ne kadar kanıta ihtiyacı var?" dedi.