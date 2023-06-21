Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile birlikte '2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile birlikte düzenlenen '2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuştu. Konferansta, Ukrayna'nın kalkınması ve savaş sonrası yeniden inşası için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmaları görüşülecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Biz, Ukrayna'yı koruyoruz ve bu sayede özgürlüğü de koruyoruz. Ukrayna'yı inşa ettiğimizde özgürlüğü de inşa edeceğiz." dedi.

İngiltere ve Ukrayna tarafından başkent Londra'da ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın açılışında, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve konferansa çevrim içi bağlanan Zelenskiy konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, iş dünyasının Ukrayna'da yeniden inşa edilenin yıkılmayacağından emin olması gerektiğini belirterek, "Biz, Ukrayna'yı koruyoruz ve bu sayede özgürlüğü de koruyoruz. Ukrayna'yı inşa ettiğimizde özgürlüğü de inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı inşa ettiklerinde ülkeyi, bölgeyi, kıtayı ve dünyayı inşa edeceklerini anlatan Zelenskiy, bunun küresel bir görev olduğunun altını çizdi.

Zelenskiy, ülkesinin tarımsal üretiminin önemine değinerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna tahıl ürünlerinin önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Dünyanın, Rus fosil yakıtlara olan bağımlılığına işaret eden Zelenskiy, "Gerçek enerji istikrarını garanti eden yeşil enerjidir. Ukrayna, kilit tedarikçilerden biri olabilir ve olacaktır." dedi.

Zelenskiy, lityum gibi modern ekonomiler için kritik kaynakların ülkesinde mevcut olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'yı inşa ederek bir ülkeden çok daha fazlasını inşa ediyoruz, bizim neslimizin yaşamında ve bizden sonra olacağı gibi bir dünya inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'ni (AB) daha önce hiç olmadığı kadar birleşik hale getirmeyi başardığının altını çizdi.

"Müttefiklerimizle, Ukrayna'nın savunmasına desteğimizi sürdüreceğiz"

İngiltere Başbakanı Sunak da konuşmasında, Bahmut ve Mariupol'da görüldüğü üzere Rusya'nın alamadığını yok etmeye çalışacağını belirterek, "Aynı şeyi Ukrayna'nın ekonomisine de yapmak istiyorlar." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, geçen yıl Ukrayna'nın gayri safi yurt içi hasılasında (GSYH) yüzde 29'luk bir düşüşe neden olduğuna işaret eden Sunak, ancak saldırı tehdidine rağmen Kiev sokaklarında insanların hayatlarına ve işlerine devam ettiğini söyledi.

Sunak, Zelenskiy hükümetinin, daha açık, şeffaf ve yatırıma hazır olmak için reformlar yapmaya kararlı olduğunu ifade ederek, Ukrayna'nın canlı, dinamik ve bastırılmayı reddeden bir Avrupa ülkesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Sunak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla müttefiklerimizle Ukrayna'nın savunmasına ve karşı taarruzuna desteğimizi sürdüreceğiz ve bu savaşı kazanmaya devam ettikleri sürece Ukrayna'nın yanında olacağız. Barışı kazandıklarında ve hak ettikleri geleceği inşa etmek için tüm yaratıcılıklarını ve meydan okumalarını kullandıklarında Ukrayna'nın yanında olacağız. Bunu gerçekleştirmek için bugün burada bulunan hükümetler, uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası liderlerinden oluşan bir ortaklık kurmalıyız."

Sunak, İngiliz hükümetinin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini dile getirerek, "Bugün Ukrayna ekonomisini desteklemek üzere çok yıllı bir taahhüdü açıklamaktan gurur duyuyorum. Gelecek 3 yıl boyunca 3 milyar dolar değerinde kredi garantisi sağlayacağız." diye konuştu.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil ediyor

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 2 gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.