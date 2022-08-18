Ukrayna'dan gelen gemideki 3 bin 50 ton buğday kamyonlara aktarılıyor Ukrayna'dan gelen gemideki 3 bin 50 ton buğday kamyonlara aktarılıyor "Tahıl Koridoru Anlaşması" çerçevesinde Ukrayna'dan Tekirdağ'a gelen 3 bin 50 ton buğday yüklü geminin yüklerinin tahliye işlemi başladı. Ukrayna'dan gelen gemideki 3 bin 50 ton buğday kamyonlara aktarılıyor TEKİRDAĞ - "Tahıl Koridoru Anlaşması" çerçevesinde Ukrayna'dan Tekirdağ'a gelen 3 bin 50 ton buğday yüklü geminin yüklerinin tahliye işlemi başladı. Tahıl sevkiyatı çerçevesinde Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky 121 isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ'a limanına ulaştıktan sonra Süleymanpaşa ilçesi açıklarında demirleyerek çeşitli kontroller yapıldı. Kontrollerin ardından ilçedeki bir limana yanaşan gemideki 3 bin 50 ton buğdayın tahliye işlemi başladı. Gemiden kamyon ve tırlara alınan buğdayların bölgede işlendikten sonra tekrar yurtdışına ihraç edileceği öğrenildi. Tekirdağ'a gelen ilk gemi olmuştu İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi, Tekirdağ'a ulaştı. Anlaşma çerçevesinde "Sormovsky" isimli gemi tahıl koridoru anlaşmasından sonra Tekirdağ'a ulaşan ilk gemi olmuştu. Ekonomi Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Tekirdağ Ukrayna Ekonomi Haberler

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