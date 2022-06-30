Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı - Haberler

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Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı

Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanı'na demirledi.

Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanı'na demirledi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak 8 bin 154 ton demir cevheri yükü ile güvenli koridordan geçerek Türkiye'ye geldi. Zonguldak Limanı'na gelen yük gemisi demirledi. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Mariupol Ukrayna Ekonomi Haberler

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