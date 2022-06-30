Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanı'na demirledi. Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanı'na demirledi. Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak 8 bin 154 ton demir cevheri yükü ile güvenli koridordan geçerek Türkiye'ye geldi. Zonguldak Limanı'na gelen yük gemisi demirledi. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Zonguldak Mariupol Ukrayna Ekonomi Haberler

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