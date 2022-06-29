Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanına demirledi. Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı ZONGULDAK - Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanına demirledi. Ukrayna'da Mariupol'de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak 8 bin 154 ton demir cevheri yüklü olan gemi güvenli koridordan geçerek Türkiye'ye geldi. Zonguldak Limanına gelen yük gemisi Zonguldak Limanına demirledi. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Ekonomi Ekonomi Haberler

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