Ukrayna, Bu Yıl Ürettiği Tahılın Yüzde 75'ini İhraç Etmeyi Planlıyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkenin bu yıl ürettiği tahılın yüzde 75'ini ihraç etmesi gerektiğini açıkladı. Şmıgal, tahılın yaklaşık yüzde 25'inin yurtiçi tüketim için yeterli olduğunu belirtti.

KİEV, 4 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın bu yıl ürettiği tahılın yüzde 75'ini ihraç etmesi gerektiğini açıkladı.

Hükümet basın servisinin bildirdiğine göre Şmıgal, Salı günü kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Hasat edilen tahılın yaklaşık yüzde 25'i yurtiçi tüketim için yeterli, gerisini ihraç etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şmıgal, Ukrayna'nın tahılı Avrupa Birliği ülkeleri ve Tuna Nehri limanları ve yeni "tahıl koridorları" aracılığıyla ihraç etmeyi planladığını söyledi.

Yetkililerin açıklamalarına göre Ukraynalı çiftçilerin 2023'te, önceki yıla göre yüzde 10 artışla 79 milyon tondan fazla tahıl ve yağlı tohum hasat etmesi bekleniyor.