Ukrayna, Bu Yıl 43 Milyon Ton Tahıl ve Yağlı Tohum İhraç Edebilir

Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü, ülkenin bu yılki mahsulden 43 milyon ton tahıl ve yağlı tohum ihraç etme potansiyeline sahip olduğunu duyurdu. 2023 yılında ise 42,5 milyon ton tahıl ve 18,9 milyon ton yağlı tohum hasat edilmesi bekleniyor.

KİEV, 28 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin bu yılki mahsulden 43 milyon ton tahıl ve yağlı tohum ihraç etme potansiyeline sahip olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 2023 yılında 42,5 milyon ton tahıl ve 18,9 milyon ton yağlı tohum hasat etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ülkenin mısır üretiminin 21,1 milyon tona ulaşacağı tahmin edilirken buğday hasadının ise 16,3 milyon ton seviyesinde beklendiği bildirildi.

2022 yılında Ukrayna'nın tahıl üretimi yüzde 37 düşüşle 53,9 milyon tona, yağlı tohum üretimi ise yüzde 24 düşüşle 17,5 milyon tona gerilemişti. Ülke 50 milyon tondan fazla tahıl, yağlı tohum ve bunlara bağlı yan ürün ihraç etmişti.