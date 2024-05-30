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Ukrayna, Batılı Ülkelerden 85,4 Milyar Dolar Destek Aldı

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Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirdi. Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirdi.

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana desteğin 85,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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