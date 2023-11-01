Ukrayna, Avrupa Birliği'ne Eylül ayında 4,2 milyon ton gıda maddesi ihraç etti. Ukrayna'nın 'dayanışma şeritleri' aracılığıyla yurtdışına 56 milyon tonu gıda maddesi olmak üzere 102 milyon ton mal ihraç ettiği belirtildi.

Ukrayna, Avrupa Birliği'ne 4,2 Milyon Ton Gıda Maddesi İhraç Etti

KİEV, 1 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna, Avrupa Birliği "dayanışma şeritleri" aracılığıyla Eylül ayında 4,2 milyon ton gıda maddesi ihraç etti.

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrinform haber ajansının Salı günkü haberine göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Ukrayna'nın Mayıs 2022'den bu yana "dayanışma şeritleri" aracılığıyla yurtdışına 56 milyon tonu gıda maddesi olmak üzere 102 milyon ton mal ihraç ettiğini söyledi.

Sözcü, "'Dayanışma şeritleri' bu malların nakliyesinin kolaylaştırılması için kesinlikle hayati bir unsur olmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna'nın deniz limanlarının ablukaya alınmasının ardından, Avrupa Birliği Mayıs 2022'de Ukrayna'nın ihracatının demiryolu, karayolu ve iç su yolları aracılığıyla gerçekleştirilmesi için "dayanışma şeritleri" olarak bilinen alternatif lojistik rotaları belirlemişti.