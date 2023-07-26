Ukrayna, AB'ye tahıl ihracatı kısıtlamalarını kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bazı ülkelerin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) tahıl ihracatını engellemeye devam etme niyetini kınadı. Kuleba, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti ve Ukrayna'nın sorunu çözmek için ortakları ve komşularıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

KİEV, 26 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bazı ülkelerin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) tahıl ihracatını engellemeye devam etme niyetini kınadı.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Salı günkü haberine göre Kuleba, "Bu kabul edilemez. Bazı ülkelerin AB kısıtlamasını 15 Eylül'den sonra da uzatma talebi kendi çıkarlarına da aykırı" dedi.

Bakan, Ukrayna'nın sorunu çözmek için ortakları ve komşularıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu Mayıs ayında Ukrayna'dan beş Avrupa ülkesine tahıl ihracatına yasak getirmişti.

Basında yer alan haberlere göre, geçen hafta Polonya, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya, çiftçilerinin çıkarlarını korumak için 15 Eylül'de sona erecek olan yasağı uzatma niyetlerini dile getirdi.