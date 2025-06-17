"UiPath Agentic Otomasyon Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi

Yapay zeka yazılım şirketi UiPath tarafından düzenlenen UiPath Agentic Otomasyon Zirvesi'nde, yapay zeka destekli otomasyonun geleceği masaya yatırıldı.

Yapay zeka destekli otomasyonun en ileri aşaması olan "agentic otomasyon" teknolojisinin mercek altına alındığı zirvede, insan, robot ve yapay zeka ajanlarının bir arada çalıştığı yeni iş modellerine dikkat çekildi.

Türk Hava Yolları, SunExpress ve LC Waikiki gibi şirketlerin agentic otomasyon teknolojisini kullanarak elde ettikleri iş sonuçlarının da paylaşıldığı etkinlikte, katılımcılar, söz konusu teknolojinin klasik robotik süreç otomasyonu sistemlerinden nasıl ayrıldığını, karar alma süreçlerine nasıl entegre olduğunu ve mevcut sistemlerle nasıl uyum sağladığını demo sunumlarıyla gözlemledi.

Agentic otomasyon teknolojileri, gelişmiş süreç otomasyonuyla gerçek zamanlı veri zekasını entegre ederek, ölçeklenebilirliği artırıyor ve kurumların verimlilik seviyesini yeni bir düzeye taşıyor.

İnsanları, yazılım robotlarını ve otonom yapay zeka ajanlarını aynı sistemde bir araya getirerek çok katmanlı iş akışlarını otomatikleştiren söz konusu teknolojiler sayesinde, görevlere ek olarak karar alma süreçleri de dijitalleştiriliyor.

UiPath platformu, ileri yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle donatılmış yazılım ajanlarının bağlamsal kararlar almasını sağlıyor. Bu da süreçlerde tutarlılığı, güvenilirliği ve dönüşüm etkisini beraberinde getiriyor.

Ayrıca, kurumların kendi ajanlarını geliştirebilmesi, test edebilmesi ve kurumsal ölçekte uygulayabilmesi için uçtan uca bir ortam sunuyor. Süreçlerde tutarlılığı sağlarken güçlü yönetişim mekanizmalarını da garanti altına alıyor.

"Türkiye'de birçok teknoloji çok daha çabuk kullanılmaya başlanıyor"

UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin geçen yıl "Otomasyon Zirvesi" başlığıyla düzenlendiğini, bu yıl ise "Agentic Otomasyon Zirvesi" adını aldığını söyledi.

Cora, "agentic" konusunun teknolojide bu yılın en önemli eğilimi olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyorum. Çok heyecan verici bir yenilik. Çok dönüştürücü bir teknoloji." dedi.

Zirveden çıkan en önemli mesajın, "agentic"in otomasyon teknolojisini kökten değiştirecek bir teknoloji olduğunu dile getiren Cora, söz konusu teknolojinin gelecek zamanların iş yapış şekillerini tamamen değiştireceğini belirtti.

Cora, bunun Türkiye için her zamankinden daha önemli bir teknolojik değişim olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka öncesinde robotlardan bahsediyorduk. Robotlar hem fabrikadaki robotlardan bahsediyoruz hem de UiPath'in ürettiği, müşterilerine sunduğu yazılım robotlarından bahsediyoruz. Bu robotlar kural bazlı, çok tekrar eden, yüksek hacimli işleri otomatikleştiriyordu. Bugün 'agent'lar yani yapay zeka ajanları dediğimiz zaman artık sadece kural bazlı işleri değil, kuralsız, yapısal olmayan, birçok veriyi aynı bir insan gibi işleyip, karar verip, muhakeme eden yapılardan bahsediyoruz. Yani bugüne kadar robotlar sadece kurallarla sınırladığınız hareketleri yaparken artık yapay zeka ajanları veya 'agent'lar insan gibi karar verip aksiyona geçen, eyleme geçen yapılar."

Söz konusu teknolojik dönüşümde Türkiye'deki şirketlerin yerine değinen Cora, firmaların yoğun şekilde kendi robotlarını ve robotun etrafındaki yapay zekayla beraber, doküman işleme kabiliyetlerini, test otomasyon kabiliyetlerini, süreç keşif kabiliyetlerini kullandıklarının altını çizdi.

Türkiye'de çok büyük bir müşteri kitleleri olduğunu ifade eden Cora, "Biz Avrupa'yı çok yakından takip ediyoruz. Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman Türkiye'de birçok teknolojinin çok daha çabuk kullanılmaya başlandığını ve sonuç üretmeye başladığını açıkçası görüyoruz." diye konuştu.

"Yapay zeka", "yapay zeka ajanları" ve "Agentic AI", "Agentic Otomasyon" konularında da durumun farklı olmayacağını düşündüğünü dile getiren Cora, bugün itibarıyla yaklaşık 10 müşteride esaslı pilot çalışmalarına başladıklarını ve bir çoğunda canlıya geçmek üzere olduklarını aktardı.

Cora, bu yeni teknolojiyle yapılabileceklerin, insanı çoğu zaman hayrete düşürdüğünü ve bu işin sınırının olmadığını vurguladı.

"Türkiye genç nüfusuyla teknolojiye yatkın"

Türkiye'nin hala Avrupa'ya göre genç bir nüfusu olduğunu ancak yazılımcı sayısının istenilen seviyelerde olmadığını dile getiren Cora, şunları kaydetti:

"85 milyon nüfus içindeki yatırımcı sayımız aşağı yukarı 150 bin seviyelerinde. Halbuki bizimle benzer nüfuslu olan Almanya'ya, İngiltere'ye baktığımız zaman 1 milyona yaklaşan yazılımcı sayılarından bahsediyoruz. Şimdi bu işin içine yapay zeka da girse, doğal dille programlama kabiliyetleri de girse, işler kolaylaşsa bile yine algoritmik düşünen ve yazılım geliştiren yeni nesillere ihtiyacımız var.

Bence Türkiye için büyük bir fırsat var önünde. Çünkü Türkiye, genç, teknolojiye yatkın, adaptasyonu yüksek nüfusuyla çok hızlı şekilde eğer kapasitesini artırabilirse, bu tür yeni teknolojilerde Avrupa'ya da çok büyük hizmet verecek, belki cari açığımızı çok büyük ölçüde kapatacak bir sürece doğru gidecektir diye düşünüyorum."

Cora, düşük vasıflı, düşük katma değerli işlerin, esaslı robot, yapay zeka, dijital teknoloji ve otomasyon teknolojileriyle dönüştüğüne dikkati çekerek, "Bu tarz işler dönüştüğü için biz bu insanlarımızı daha katma değerli işlere doğru çevirmemiz lazım. Bunun yolu da bu insanlarımızı yeni yetkinliklerle güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

UiPath AI25 Awards töreninde şirketler de ödüllendirildi

Zirve kapsamında gerçekleştirilen UiPath AI25 Awards töreninde, yapay zeka ve otomasyonu kurum kültürüne başarıyla entegre ederek iş süreçlerini dönüştüren şirketler ödüllendirildi.

UiPath'in küresel ölçekte verdiği ödülleri, üretkenliği artıran, çalışan ve müşteri deneyimlerini iyileştiren, yatırım geri dönüşünü maksimize eden ve iş sonuçlarında somut etki oluşturan projeler almaya hak kazanıyor.

Bu yıl dünya çapında 25 şirketin layık görüldüğü UiPath AI25 Ödülleri'nde, Türkiye'den Beko, Eureko Sigorta, Enerjisa ve Şişecam'ın yer alması, ülkenin bu alandaki yetkinliğini ve küresel dönüşüme katkı potansiyelini işaret eden bir başarı olarak dikkati çekti.