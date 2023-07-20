UİP ve Körfez Araştırma Merkezi toplantısı

Körfez Araştırma Merkezi (GRC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdulaziz Sager, "Özellikle bilgi, kültür, eğitim paylaşımı anlamında çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve çok güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkelerini ziyaret etmesinden çok mutluyuz." dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Sager, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu ve bu iş birliğinin Körfez ülkeleri için önem arz ettiğini ifade etti.

Sager, "Özellikle bilgi, kültür, eğitim paylaşımı anlamında çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve çok güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkelerini ziyaret etmesinden çok mutluyuz." dedi.

Özellikle daha önce başlayan 1 milyar dolarlık ekonomik gelişimin 2030 yılında 25 milyar dolara çıkmasının da hedeflenmesi nedeniyle bunun çok değerli bir ziyaret olduğunu ifade eden Sager, giderek artan güç gerilimlerinin ışığında, bölgesel ilişkileri sağlamlaştırmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Sager, "Tarihsel olarak, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye, sağlıklı ve canlı ticari ilişkilere sahipti ve GCC-Türkiye Ekonomik Forumu, bu geleneği daha da genişletmeye çalışacak. Ekonomik menfaat ve kalkınma fırsatlarını sergileyen forum, GCC ve Türkiye'yi birbirine yaklaştıracak ve istikrarsız bir küresel ortamda gelişmek için yetenekleri arttıracak." diye konuştu.

GCC-Türkiye Ekonomik Forumu'nun, Körfez Ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu inceleyeceğini, gelecekteki gelişim ve daha fazla iş birliği fırsatlarını araştıracağını bildiren Sager, son teknoloji girişimcilerin ve kıdemli hükümet yetkililerinin huzurunda ileriye dönük yol gösterici örnekleri belirlemek için hem son başarılara hem de tarihi kilometre taşlarına ışık tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Forumun, GCC ile Türkiye arasında türünün ilk örneği olacağını, böyle bir toplantının GCC'nin Türkiye'deki çıkarlarını ve Türkiye'nin GCC'deki çıkarlarını desteklemek için hayati önem taşıdığını vurgulayan Sager, "Kapsamlı bir dizi politika tavsiyesi formüle etmek için ekonomik belirsizlik zamanlarında kilit paydaşları bir araya getiren forum, verimli bağlar için verimli zeminler hazırlayacak ve GCC-Türkiye stratejik ilişkisi için güçlü bir temel oluşturacak." dedi.

"Türkiye gerçekten çok önemli bir ülke"

Dr. Abdulaziz Sager, Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle bilgi, kültür, eğitim paylaşımı anlamında çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve çok güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkelerini ziyaret etmesinden çok mutluyuz. Bu ziyaretle birlikte özellikle politik zor günler bitti gibi gözüküyor.

Bu forumla iki taraf için de önemli olacak konulara odaklanıldı. Enerji, finans ve bankacılık tarafına baktığımızda, şu anda halihazırda 4 tane Körfez'den gelen banka aktif olarak Türkiye'de çalışıyor. Ulaşım, lojistik, gıda, tarım, endüstri ve tabii ki turizm alanlarında yeni iş birliklerinin sağlanması ile ticaret hacmi artarak devam edecektir. Her ne kadar Türk ekonomisi şu anda zor bir dönemden geçse de Türkiye'nin geleceği için büyük potansiyel var, gelişmeye açık."

"Türkiye'nin yaratıcı ve inovatif olması bizim için de çok teşvik edici ve heyecan verici"

12-13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek GCC-Türkiye Ekonomik Forumu 2023'ün iki devletin de yararına bir etkileşim olacağını ifade eden Sager, "Eminim ki diğer Körfez ülkeleri yatırımları da gelecek. Zaten Katar'ın da buna ilişkin ilgisini görüyoruz." dedi.

Sager, devletler arasındaki iradenin çok net bir şekilde görüldüğünü ifade ederek, "Özellikle Togg aracıyla Türkiye'nin yaratıcı ve inovatif olması bizim için de çok teşvik edici ve heyecan verici. Ayrıca, gıda konusunda da Türkiye'nin iyi bir partner olabileceğini düşünüyoruz. (Türkiye) Özellikle gerekli insan gücü, coğrafya, tarım, teknoloji ve altyapıya sahip bulunuyor." dedi.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında bir boru hattı olması halinde bunun ciddi bir depolama, rafineri, mekanik kapasite sağlayacağını kaydeden Sager, bunlarla beraber bazı belirli kimyasalların üretiminin de mümkün olacağını söyledi.

Sager, "Türkiye'nin hava ulaşımı alanındaki tecrübesine inandığımız için iki taraf arasında çok önemli iş birliği sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

"Körfez bölgesiyle yapılan iş birliği çok önemli"

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil de Körfez bölgesiyle yapılan iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Giderek değişken hale gelen jeopolitik manzara ve kötüleşen büyük güç ilişkileri göz önüne alındığında, ekonomik kalkınma yoluyla bölgesel bağları sağlamlaştırmak önem arz ediyor. GCC ve Türkiye, Orta Doğu'daki hayati bölgesel güçleri temsil etmekte ve GCC-Türkiye Ekonomik Forumu; tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak. GCC'nin önümüzdeki yıllarda Türkiye ile iş birliği taahhüdü ve ikili ticareti önemli ölçüde artırmak için önemli bir kapasite olduğu gerçeği göz önüne alındığında, potansiyel iş birliği alanlarını keşfetmek ve ortak projeler için bir ağ oluşturmak için ideal bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Bu çabanın bir parçası olmaktan ve eski köprülerin yenilenmesi ve yenilerinin yapılmasına öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

GCC-Türkiye Ekonomik Forumu, her iki taraf için de diğerinin potansiyelini öğrenmek, nerede iş birliği yapabileceklerini keşfetmek ve her iki tarafın da fayda sağlayacağı işlemleri geliştirmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulabileceğini anlamak için vazgeçilmez bir fırsat sunacak. Bu forumun, ülkelerimiz arasında ekonomi alanında başlayıp kısa sürede diğer birçok alanı da kapsayacak şekilde genişleyecek daha kapsamlı iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Türkiye ile GCC ülkeleri arasında güçlendirilmiş iş birliği, ilgili taraflara fayda sağlamanın yanı sıra 14 yıl önce kurduğumuz Uluslararası İşbirliği Platformu'nun misyonlarından da olan bölgede daha fazla istikrarı teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer gelişmeleri olumlu bir şekilde etkilemelerini sağlayacak."

Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin uzun dönemli sıcak ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Özgencil, bu ilişkileri yeniden canlandırmanın zamanının geldiğini belirtti.

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği Genel Sekreteri Erşat Hürmüzlü ise Boğaziçi Zirvesi'ne katılanların Türkiye'deki gelişmeleri gördüğünü ifade ederek, "Türkiye her alanda çok büyük bir potansiyele sahip, hepimiz biliyoruz. Sağlık turizmi olarak sadece meseleye baktığımızda değil, ciddi bir şekilde buradaki tıp meselesinin çok ilerlemiş olduğunu görüyoruz." dedi.