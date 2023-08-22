Uğurlular Tekstil, Denizli'de Güneş Enerji Santrali Kuracak

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyetlerini sürdüren Uğurlular Tekstil, fabrika binalarının enerji ihtiyacını karşılamak için Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 40 MW gücünde Sazak Güneş Enerji Santralini kuracak.

Denizli OSB'de faaliyetlerini sürdüren Uğurlular Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., fabrika binalarının enerji ihtiyacını karşılayacak santral için 925 milyon lira yatırım yapacak. Uğurlular Tekstil, bu çerçevede Denizli'nin Sarayköy ilçesi Sazak Mahallesi sınırları içerisinde 40 MW kurulu gücünde Sazak Güneş Enerji Santralinin (GES) hazırlıklarına başladı. - DENİZLİ