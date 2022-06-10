Uğur Soğutma'nın pazarlama direktörlüğüne Takmaklı atandı - Haberler

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Uğur Soğutma'nın pazarlama direktörlüğüne Takmaklı atandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Uğur Soğutma'nın pazarlama direktörlüğüne Takmaklı atandı

Uğur Soğutma A.Ş. Yurtiçi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Mustafa Takmaklı atandı.

Uğur Soğutma A.Ş. Yurtiçi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Mustafa Takmaklı atandı.

İş hayatına Uğur Soğutma A.Ş.'de başlayıp sektörde faaliyet gösteren başka firmalarda yöneticilik görevi yapan Takmaklı, Uğur Soğutma A.Ş.'deki yeni görevine başladı. Takmaklı'nın yeni görevinde Türkiye'nin her noktasına yayılan bayi organizasyonunu yönetip geliştirmekle sorumlu olacağı, ayrıca yurtiçi B2B pazarını geliştirmek ve Türkiye'nin jenerik markası olan Uğur Derin Dondurucu'nun marka algısını arttırmak olacağı belirtildi.

Mustafa Takmaklı kimdir?

İzmir doğumlu Mustafa Takmaklı, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2007 yılından bu yana beyaz eşya sektöründe çalışan Takmaklı'nın ilk iş hayatına da Uğur Soğutma'da başladığı evli ve 1 erkek çocuğu babası olduğu belirtildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uğur Soğutma Türkiye Ekonomi Haberler

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