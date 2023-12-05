Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma tamamlandı

Rekabet Kurulu, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Şirketin yeniden satıcıların satış fiyatına müdahale ettiği tespit edildi ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurulunda, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Şirket savunmasının ticari sır içeren bölümünün gizli oturumda dinlenmesi talebinin kabul edildiğini söyleyen Küle, "Gizlilik içeren bölüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek, bu kısım geldiğinde ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, elde edilen deliller ve savunmaların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirerek, şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satış yapmalarını engellediğine yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini, bu nedenle anılan eylem açısından teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığını ifade etti.

Şirketin, yeniden satıcıların satış fiyatına müdahale ederek, ilgili kanunu ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığını belirten temsilci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması halinde verilecek para cezalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, temel para cezası oranının, teşebbüsün yıllık gayrisafi gelirinin binde beşi ile yüzde üçü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin beş yıldan uzun sürmüş olması sebebiyle cezanın bir katı oranında artırılabileceği, bu cezanın artırılmasını veya hafifletilmesini gerektiren ağırlaştırıcı veya hafifletici bir unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Firma adına sözlü savunma yapan Finans Direktörü Mehmet Ali Kurşun da şirketin çevrim içi kanallardan satış yapan bayilere yönelik hiçbir değerlendirmesi, yönlendirmesi, bir satış aracı, satış kanalı, sipariş kotası, internette satış kısıtlaması, kapalı otomasyon ve sistemler, miktar hedefi, otomatik veya tek taraflı tahsilat sistemleri benzeri hiçbir uygulaması olmadığını bildirdi.

Kurşun, bayiliklerin perakende satış fiyatlarını kendi iradeleriyle belirleyerek uyguladıklarını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.