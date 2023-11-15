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Uganda, Kenya üzerinden petrol ithalatını durdurdu

Uganda, fiyatlardaki artış nedeniyle komşusu Kenya üzerinden yaptığı petrol ithalatını tamamen durdurma kararı aldı. Yeni yasa ile Uganda Ulusal Petrol Şirketi, iç pazara tedarik edilecek tüm petrolü tek başına satın alma yetkisine sahip olacak. Kenyalı şirketlerin Uganda'ya yaptığı ithalat da duracak.