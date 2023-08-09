Uganda Devlet Başkanı Museveni, Afrika ülkelerine işlenmiş ürün alınması çağrısı yaptı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Afrika ülkelerinden hammadde yerine işlenmiş ürün alınması gerektiğini söyledi. Museveni, dünya ekonomisinde Afrika kahvesinin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, hammadde ihracının Afrika için büyük bir varlık kaybına neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, Afrikalıların daha fazla para kazanması durumunda daha fazla satın alma gücüne sahip olacaklarını ifade etti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Afrika ülkelerinden hammadde yerine işlenmiş ürün alınması çağrısı yaptı.

Museveni, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen G-25 Afrika Kahve Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Küresel refahın herkesin menfaatine olacağına dikkati çeken Museveni, "Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun asalaklık, yaşasın kazan-kazan stratejisi." ifadesini kullandı.

Museveni, dünya ekonomisinde Afrika kahvesinin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Son 60 yılda, dünyadaki daha zeki insanlara hammadde üretmek olan modern köleliğe karşı mücadele ettik. Afrika'dan hammadde değil işlenmiş ürün alın." dedi.

Tarım ürünlerinden yer altı kaynaklarına, Afrika'dan hammaddenin ihracı nedeniyle "küresel güney" ile "küresel kuzey" arasında büyük varlık kaybı olduğunu ifade eden Museveni, hammaddenin Afrika dışına çıkarılmasının sadece para kaybına değil aynı zamanda iş kaybına da neden olduğunu belirtti.

Museveni, "ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri Afrika'dan hammadde yerine katma değerli ürün alsa ne kaybeder?" sorusunu sorarak, Afrikalıların daha fazla para kazanması durumunda daha fazla satın alma gücüne sahip olacağını söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Museveni şöyle devam etti:

"Daha fazla kazanan ve elektriği olmayan Afrika ülkeleri, bu ihtiyacını karşılamak için türbinleri nereden alacak? Avrupa, ABD, Rusya, Çin veya diğer ortaklardan gelmeyecek mi? Açgözlülük, rasyonaliteyi nasıl bu kadar gizleyebilir?"