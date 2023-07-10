UEMOA, Mali'ye uygulanan yaptırımları kaldırdı

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA), Mali'ye uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı. UEMOA'dan yapılan açıklamada, Birliğin kurum ve organları tarafından askeri darbe sonrası seçim takvimini geciktirdiği için Mali'ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA), Mali'ye uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı.

UEMOA'dan yapılan açıklamada, Birliğin kurum ve organları tarafından askeri darbe sonrası seçim takvimini geciktirdiği için Mali'ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

UEMOA'ya bağlı kurum ve organlar, 9 Ocak 2022'de Gana'da düzenlenen olağanüstü zirvede, Mali'deki askeri yönetimin demokratik seçimleri en erken 2025'te düzenleyeceklerini açıklaması üzerine yaptırım kararı almıştı.

Yaptırım nedeniyle Mali'nin bölgesel finansal pazarlara girişi engellenmiş ve temel gıda ürünleri, tıbbi ekipman, ilaç, petrol ve elektrik ürünleri dışındaki tüm ticari işlemleri askıya alınmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da aynı gerekçeyle aynı tarihte Mali'ye yaptırım uygulamış ve askeri hükümetin 24 ay içinde seçimlere gidileceği taahhüdünün ardından yaptırımları Temmuz 2022'de kaldırmıştı.