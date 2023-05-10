UEDAŞ, VR teknolojisiyle enerjisini geleceğe taşıyor

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle enerji verimliliği ve tasarrufu odaklı bilinçlendirme projesini hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEDAŞ, çocuklarda enerji verimliliği ve tasarrufu, doğal varlıklar ve çevre bilinci gibi toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirilen ve ocakta başlayan proje çalışmalarını hızlandırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji tasarrufu ve verimliliğini yılın en önemli ulusal stratejik hedeflerinden göstermesi sonrasında hazırlanan projede, dijital seminerlerden mobil oyunlara ve VR teknolojisinin kullanımına kadar birçok faaliyet planlanıyor.

"Enerjini Geleceğe Taşı!" sloganıyla yola çıkan UEDAŞ, hizmet bölgesini kapsayan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği kapsamında okulları gezerek VR teknolojisi destekli geliştirdiği oyunu öğrencilere sunuyor. Projede, 100 yıl sonrası tasarruf yapılmış ve yapılmamış 2 farklı senaryo canlandırılarak, öğrencilere tasarruf ve verimliliğin öneminin eğlenceli ve interaktif yollarla anlatılması hedefleniyor.

Proje boyunca 8-13 yaş arası çocuk ve öğrenciler için farklı eğitici mobil oyunlardan, yetişkinlere de hitap edecek sosyal medya yarışmalarına ve dijital seminerlere kadar birçok etkileşimli adım da planlanıyor.