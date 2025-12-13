Haberler

Enerjini Geleceğe Taşı Projesi, Bursa'daki okullarda uyguladı

Güncelleme:
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, Bursa'daki okullarda çocuklara enerji tasarrufu bilincini aşılamak için 'Enerjini Geleceğe Taşı Projesi'ni hayata geçirdi. Etkinliklerde öğrenciler, geleneksel gölge oyunu ve VR teknolojisi ile enerji kullanımını eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından çocuklara erken yaşta enerji tasarrufu bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Enerjini Geleceğe Taşı Projesi, Bursa'daki okullarda uyguladı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ile Sakarya Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler, gölge oyunu aracılığıyla enerjinin doğru kullanımını eğlenceli hikayeler üzerinden öğrenirken, VR gözlüklerle bilinçli ve bilinçsiz enerji kullanımının geleceğe etkilerini deneyimledi.

Uludağ Enerji Grubu Üst Yöneticisi Sinan Öktem, etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyle öğrencilere enerji tasarruf ve güvenliğini geleneksel ve modern yöntemlerle aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Projede Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını aktaran Öktem, şunları kaydetti:

"Karagöz gölge oyunu ile geleneksel yöntemler kullanılırken, VR teknolojisiyle enerji tasarrufu yapılan ve yapılmayan bir dünya senaryoları, sanal gerçeklikle gösteriliyor. Üniversitesi öğrencileri de animasyon karakterleri, yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Böylece enerjiyi verimli kullanan ve çevreye duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamayı, daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı fayda üretmeyi istiyoruz."

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de "Enerji tasarrufu bilinci, enerji güvenliği farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam kültürü, artık yalnızca belirli alanlara yönelik değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu haline gelmiştir. Proje kapsamında, çocukları hem eğlendiren hem bilinçlendiren etkinlikler, resim yarışmaları, ortaokul öğrencileri için hazırlanan 'Enerji Timi' sunumları, 16 okulda uygulandı ve kısa sürede çok güçlü bir etki oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

UEDAŞ'ın Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yürüttüğü proje, etkinlikler ve interaktif atölyelerin yanı sıra enerji temalı eğitim kitaplarıyla da bütüncül bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Şirketin 2018 yılından bu yana yürüttüğü proje, bugüne kadar 520 okulda 41 binin üzerinde öğrenciye ulaşarak enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturdu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
title