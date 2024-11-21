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UEDAŞ'ta Kadın Mühendisler Enerji Sektöründe İz Bırakıyor

UEDAŞ'ta Kadın Mühendisler Enerji Sektöründe İz Bırakıyor
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Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kadın mühendisleriyle enerji sektöründe örnek teşkil ediyor. Kadın mühendisler, işletme müdürlüğü gibi üst düzey pozisyonlarda görev alarak sektördeki cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kadın mühendisleriyle sektöre yön veriyor. Çalışan profilinin erkek ağırlıklı olduğu enerji sektöründe sahada aktif görev alan kadın mühendisleri ile örnek teşkil ediyor.

"İşletmeye gelen aboneler bana 'Müdür Bey'le görüşmek istediklerini söylüyorlar. Müdürün ben olduğumu öğrenince epey şaşırıyorlar"

Enerji sektöründe bir kadın olarak görev almaya dair açıklamalarda bulunan UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Sinem Tosunoğlu, "Ben UEDAŞ'ın ilk kadın işletme müdürüyüm. Aynı zamanda ilk iş yerim olan bu kurumda 13 yılı geride bıraktım. Genç bir mühendis olarak başlayan iş serüvenimde bugün yönetici olarak, gurur ve sorumluluk bilinciyle ilerliyorum. Görev yaptığım bölgede 216 mahallede 190 bine yakın nüfusun enerji sürekliliğini sağlıyoruz. Ekip arkadaşlarımın büyük bölümünü ise erkekler oluşturuyor. Kadın erkek ayrımı gözetmeksizin hep birlikte mesai harcıyoruz ve emeğin cinsiyeti olmaz diyoruz" dedi.

"İşletme mühendisi ile görüşmeye gelenler, kadın mühendisle karşılaşınca 'Acaba yanlış mı geldik? ' diye kısa süreli şok yaşıyor"

UEDAŞ Yatırım Planlama Mühendisi olarak görev yapan Kumru Bayrak ise, 'Çalışırken en sık karşılaştığım olay; Elektrik dağıtım sektöründe stratejik bütçe yönetimi, şirketlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu alanda yatırımların bütçesinin planlanmasından sorumluluk üstlenmekte ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmekteyim. Bütçedeki artırım oranlarını kontrol ederek kaynakları verimli kullanmayı, şirketin karlılığını artırırken yeni projelerinde faaliyete geçmesini sağlıyorum. Ayrıca ekip içindeki motivasyon ve iş birliği ile birlikte başarılı projelere önemli ölçüde destek olmaktan gurur duyuyorum' diye konuştu.

UEDAŞ Yıldırım Kestel İşletme Koordinatörü Buse Yılmaz da 'Sahada geçici kabuller, bölgede arıza, yatırım, bakım-onarım çalışmalarında çoğu zaman aktif görev alıyorum. Sorumluluğum altında olan ilçe; 72.000'in üzerinde nüfuslu, kış aylarında doğal şartlar, Lodos kaynaklı arıza sayılarında artış olan, dağınık bir yerleşime sahip aynı zamanda her anlamda gelişmeye açık bir bölgede çalışıyorum. Meslekte cinsiyet eşitliğinin kabulü, farkındalığın arttırılmasıyla sağlanabilir. Bu noktada sektörümüze katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum' ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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