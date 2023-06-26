UEDAŞ, Kurban Bayramı tatili süresince kesintisiz enerji akışı için görev başında olacak

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirmek için Kurban Bayramı tatili süresince görev başında olacak. UEDAŞ bayram boyunca 303 ekip ve 106 araçla sahada görev başında olacak. Elektrik şebekesinin uzaktan kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kesintisiz kontrol edilebilecek.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirmek için Kurban Bayramı tatili süresince görev başında olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEDAŞ bayram boyunca 303 ekip ve 106 araçla sahada görev başında olacak. Elektrik şebekesinin uzaktan kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kesintisiz kontrol edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, bayram süresince planlı kesintileri askıya aldıklarını belirterek, "SCADA sistemi ile şebekemizin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ederken saha çalışanlarımızda kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak." ifadelerini kullandı.