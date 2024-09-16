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UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi AFAD Akreditasyonunu Başarıyla Geçti

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Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) arama kurtarma ekibi, AFAD akreditasyon sınavını geçerek, afet ve acil durum yönetimindeki yetkinliklerini resmi olarak onaylattı. Ekip, yurt içi ve yurt dışında her an görev almaya hazır hale geldi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) akreditasyon sınavını başarıyla geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEDAŞ arama kurtarma ekibi, tamamladıkları eğitimler ve ileri düzey donanımlı ekipmanlarıyla yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç duyulan her an ve her yerde göreve hazır hale geldi.

UEDAŞ ekibi, Türkiye Afet ve Acil Durum yönetimi sistemi içinde faaliyet göstermek için 33 gönüllüsüyle AFAD akreditasyon sınavını başarıyla geçerek afet ve acil durum yönetimindeki yetkinlik düzeyini kanıtladı.

Bu akreditasyonla, ekibin afet ve acil durumlara müdahale konusundaki profesyonel yeterlilik ve etkinliği resmi olarak onaylandı.

Elektrik dağıtım sektöründe 2021'de bir ilke imza atarak kurulan ekip, 6 Şubat depreminde de aktif görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım sektöründeki önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu hassasiyetimizi sosyal sorumluluk anlayışımızla birleştirerek, hayata geçirdiğimiz arama kurtarma ekibimiz, gönüllülük esasıyla çıktığı bu yolda 6 Şubat depreminde gösterdiği olağanüstü çabalarla hepimizi gururlandırdı. UEDAŞ olarak, bu başarıyı sektördeki tüm paydaşlarla paylaşarak, güvenlik standartlarını daha da yükseltme ve topluma daha büyük katkılarda bulunma amacımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar edindiği tüm tecrübeleri AFAD akreditesi ile tescilleyen tüm ekibi tebrik ediyor, gelecekteki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi

Ekonomi Uludağ Sağlık Yaşam AFAD

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