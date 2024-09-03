UEDAŞ, 2023'e Ait Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 2023'e ait çevresel, sosyal ve yönetişim performansını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEDAŞ'ın hedefleri doğrultusunda kaydedilen önemli gelişmelerin sonuçlarını içeren raporda, şirketin 2023'te özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanına verdiği önemle yaptığı saha uygulamaları ile toplumsal yatırım projeleri çalışmalarında gösterdiği hassasiyete dikkat çekildi.

Söz konusu rapor, UEDAŞ'ın Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliği çerçevesinde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği önemli ilerlemeleri içeriyor.

Şirket, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konularda gerçekleştirdiği yatırımlar ve projelerle sektörde örnek teşkil ediyor. Ayrıca, toplumsal yatırım projeleriyle hizmet verdiği bölgede toplumsal gelişmeye katkı sağlayan UEDAŞ, yayımladığı ilk raporda sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak için attığı kararlı adımları paydaşlarına gösteriyor.

Şirketin karbon nötr olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdığı bilgisine yer verilen raporda, çevresel etkileri minimize edip, müşteri memnuniyetini artıran ve operasyonel verimliliği ön planda tutan birçok yeniliği hayata geçirdiğine de vurgu yapıldı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, enerji sektöründe sürdürülebilirlik lideri olmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UEDAŞ'ta önceliğimizi iş sağlığı ve güvenliği olarak belirledik. İSG'de proaktif yaklaşım çerçevesinde geliştirilen Saha Kontrol Merkezi ile ekiplerin iş emrine başlamadan önce ve bitirdikten sonra aldığı görüntülü teyitlerdeki kontrollerle çalışma ortamı güvenli hale getirildi. 2023 boyunca sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda iş süreçlerimizi iyileştirmenin, yeni uygulamaları hayata geçirmenin ve ilk raporumuzu yayımlamanın gururunu yaşıyoruz. Enerji dağıtım sektöründe güçlü bir dönüşüm yılı olan 2023'te, yaklaşık 2 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirerek 14 teravatsaat enerji dağıttık ve bu süreçte hem çevresel hem de sosyal performansımızı önemli ölçüde geliştirdik. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve şebeke dayanıklılığının artırılması gibi stratejik adımlar atarak, Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefine katkıda bulunduk. 2024'te ise yatırım tutarımızı 3,7 milyar liraya çıkararak bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

Çevre konusundaki hassasiyetlerinin tüm iş süreçlerine yansıdığını belirten Danacı, "Şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporunu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor, bu raporla UEDAŞ'ın 2023'te kaydettiği çevresel, sosyal ve yönetişim performansını şeffaflıkla kamuoyuna sunuyoruz. Sürdürülebilirlik lideri olma yolculuğumuzda, bu ilk raporun sizler için değerli bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.