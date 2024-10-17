Ucuz Endüstriyel Yemekler Sağlık Tehdidi Oluşturuyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek satın alan firmaların sadece fiyata odaklanmasının ciddi riskler doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Dönmez, düşük maliyetli yemeklerin içeriğinde tağşişli ürün olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Özellikle merdiven altı işletmelerin, uygun olmayan şartlarda ürettikleri yemeklerle çalışan sağlığını tehlikeye attığına dikkat çeken Dönmez, "4 kaplık bir endüstriyel yemeğin fiyatı olması gerekenden çok düşükse içeriği mutlaka sorgulanmalı" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, ucuz gıda arayışı tağşiş sorununu gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak açıklanan tağşişli ürün listelerinin giderek uzadığına vurgu yapan Dönmez, en çok tağşişe kırmızı ette rastlandığını söyledi. Başkan Dönmez,"Kırmızı etten yapıldığı iddia edilen sucuk, salam ve sosislerde kanatlı etine rastlanabiliyor. Kanatlı et kullanımı sorun değil, ancak bunun etikette açıkça belirtilmesi şart. Aksi halde bu, tağşişli ürün sayılır."Dedi.

Başkan Dönmez ayrıca, tereyağı ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde de tağşiş yapıldığını belirterek, ucuz tereyağına bitkisel yağ, ucuz zeytinyağına ise soya veya ayçiçek yağı karıştırıldığını ifade etti. Sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntısının da ayrı bir sorun olduğunu vurgulayan Dönmez, "Endüstriyel yemek sektöründeki ucuz satış yapan merdiven altı işletmeler, tağşişli ürün kullanmaya daha meyilli. Firmalar, çalışanları için aldıkları yemeklerde aşırı düşük fiyatlara dikkat etmeli ve şüpheli durumlarda ürünleri laboratuvar testine göndermeliler" dedi.

Market alışverişlerinde de dikkat şart

Coşkun Dönmez, sadece endüstriyel yemek sektöründe değil, bireysel tüketiciler için de benzer tehlikelerin geçerli olduğunu vurguladı. Marketlerden alışveriş yapan vatandaşların da ürünlerin içeriğini dikkatle incelemeleri gerektiğini söyleyen Dönmez, "Çok ucuz ürünler her zaman risklidir. Ürünlerin etiketini okuyun, şüphe duyduğunuzda mutlaka laboratuvar testi yapılmasını talep edin" diye konuştu.

Gıda güvenliği için ağır yaptırımlar şart

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, gıda güvenliğinin önemine de dikkat çekerek, tağşişli ürün satan firmalara karşı ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğini ifade etti. "Sağlığımızı tehdit eden bu ürünlerin satışı durdurulmalı ve caydırıcı cezalar uygulanmalı. Firmalar, sadece fiyat odaklı değil, kalite ve güvenlik odaklı hareket etmeli" diyen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, tağşişli gıda üretenler kadar bu ürünleri satanlara da yaptırımlar getirilmesini istedi ve ilgilileri bu konuda bilinçli adımlar atmaya davet etti. - BURSA