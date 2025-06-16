Ücretli Çalışan Sayısında Artış: Nisan 2025 Verileri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, nisan 2025 ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişiye ulaştı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisanda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak, 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

TÜİK, nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı Nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, 2025 nisan ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,7 arttı

Verilere göre, aylık bazda ise sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. 2025 nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak, sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan yeni haber
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Metroda ünlü var! Halkla iç içe yolculuk
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.