Ücretli Çalışan Sayısı Temmuz 2025'te Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının temmuz ayında yıllık yüzde 1,2; aylık yüzde 0,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 910 bin 286 kişi iken, 2025 yılı Temmuz ayında 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.