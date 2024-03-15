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Ücretli çalışan sayısı ocak ayında yüzde 2,8 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise ücretli çalışan sayısı yıllık olarak artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.

TÜİK, ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini bugün yayımladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.

İNŞAATTA ÜCRETLİ ÇALIŞAN YILLIK YÜZDE 9,6 ARTTI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 artış gösterdi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

SANAYİDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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