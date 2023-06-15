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Ücretli çalışan sayısı Nisan ayında arttı

Ücretli çalışan sayısı Nisan ayında arttı

Ekonomi Haberleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri paylaştı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 997 bin 517 kişi iken, 2023 yılı Nisan ayında 14 milyon 516 bin 688 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1 inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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