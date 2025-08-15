Ücretli Çalışan Sayısı Haziran'da Yüzde 2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, Haziran 2024'te yıllık bazda yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye ulaştı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Haziran 2024'te 15 milyon 612 bin 472 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artışla 15 milyon 925 bin 359 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, inşaatta yüzde 8,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 3,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalırken, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
