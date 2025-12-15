Haberler

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 1 artarak 16 milyon 20 bin 394 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 16 milyon 20 bin 394 kişiye ulaştı. Sanayi sektöründe ise yıllık bazda yüzde 3,5 azalma gözlemlendi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken, inşaatta yüzde 6,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında, ekimde bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaatta yüzde 0,3 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
